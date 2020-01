Trybunał Konstytucyjny wstrzymał uchwałę Sądu Najwyższego

Postanowienie TK z 28 stycznia zostało w środę opublikowane w Monitorze Polskim.

Jak wskazano oznacza to, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w rozumieniu przyjętym w uchwale SN. Trybunał uznał również, że kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana, a orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą.

Trybunał Konstytucyjny wstrzymał wykonanie uchwały połączonych izb SN z dnia 23.01.2020r. Nie ma przeszkód, aby sędziowie wybrani przez obecną KRS i powołani przez Prezydenta RP mogli orzekać.https://t.co/ESpSgI2LvE — Jarosław Dudzicz (@JDudzicz) January 29, 2020

Trzy zdania odrębne

Wnioskiem ws. sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN oraz prezydentem a SN Trybunał zajmie się 25 lutego. Przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą Krystyna Pawłowicz.

Postanowienie zostało podjęte w składzie 14 obecnych sędziów TK, większością głosów. Zdania odrębne złożyło trzech z nich: Piotr Pszczółkowski, Leon Kieres oraz Jarosław Wyrembak.

TK czasowo wstrzymał też możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

Sąd Najwyższy zdecydował 23 stycznia, że sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać. Postanowił też, że nie mogą oni zasiadać w obsadach sądów.



Stwierdził przy tym, że jego uchwała nie będzie obowiązywać wobec orzeczeń wydanych przed dniem jej podjęcia (czyli do 23 stycznia). W niejawnym posiedzeniu trzech izb SN (Cywilnej, Karnej i Pracy) uczestniczyło ponad 60 sędziów.

Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie - wynika z uchwały Izb Karnej, Cywilnej i Pracy Sądu Najwyższego. Trzy izby Sądu Najwyższego zdecydowały, że ich uchwała "nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia", natomiast w przypadku Izby Dyscyplinarnej SN "ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania".

Premier i prezydent chcą zbadania zgodności z konstytucją

- Uchwała SN, to niebywały akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego - mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu skierował do TK wniosek o zbadanie z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały SN.

Również prezydent Andrzej Duda zwrócił się do TK o zbadanie, czy możliwe jest stwierdzanie nieważności postępowań w oparciu o ocenę prawidłowości procedury wyłaniania kandydatów na sędziów przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa.

Z kolei jeszcze przed wydaniem uchwały przez SN, marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN, uwzględniając kompetencje prezydenta. - Decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a te przyjmuje Sejm - mówiła wówczas marszałek.

We wtorek z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską spotkała się wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova, która podczas wizyty w Polsce rozmawiała o reformie sądownictwa i ustawach dot. KRS.

prz/ PAP