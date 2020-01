Prezydent: "Solidarność" to najważniejsza organizacja społeczna w dziejach Rzeczpospolitej

- NSZZ "Solidarność" to najważniejsza organizacja społeczna, jaka powstała w dziejach Rzeczpospolitej - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, "Solidarność" to organizacja o charakterze pokojowym, realizująca istotne potrzeby społeczne, poczynając od potrzeby wolności.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z członkami Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Związku.

Prezydent podczas swojego przemówienia podkreślił, że "Solidarność" to "najważniejsza organizacja społeczna, pracownicza, jaka powstała w dziejach Rzeczpospolitej".

- To organizacja o charakterze pokojowym, organizacja przede wszystkim realizująca te oddolne, niezwykle istotne potrzeby społeczne, poczynając od potrzeby wolności, jako takiej. Bo przecież Solidarność narodziła się w kraju, który nie był w pełni wolny. Nie był to kraj w pełni suwerenny, niepodległy i tej wolności ludzie bardzo pragnęli, dlatego tak masowo zrzeszyli się w Solidarności - mówił Prezydent.

Jak dodał, "Solidarność" walczy też o podstawowe elementy życiowe i godnościowe. - Nie mam żadnych wątpliwości, że Solidarność jako związek zawodowy, ze swoją historią i swoimi ideałami jest i zawsze będzie potrzebna - zaznaczył.

"Ludziom Solidarności zawdzięczamy wolność"

Prezydent zwrócił uwagę, że spotkanie odbywa się w miejscu wyjątkowym, historycznym. - Tutaj, na tej sali został podpisany Układ Warszawski, na tej sali obradował Okrągły Stół, tutaj wreszcie w 2016 r. obradował szczyt NATO - wskazał prezydent.

Podczas uroczystości uczczono minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Związku.

Prezydent podczas swojego przemówienia przypomniał również, że z ruchem Solidarności - sercem, głębokimi przekonaniami i służbą dla Polski - związany był śp. prezydent Lech Kaczyński. - Mówimy o nim często, że był człowiekiem Solidarności - dodał.

- Ludziom Solidarności zawdzięczamy wolność, a przede wszystkim zawdzięcza je moje pokolenie. Pokolenie ludzi, którzy byli dziećmi w czasach, kiedy Solidarność powstawała, którzy to tylko obserwowali i którzy to pamiętają, ale w tym bezpośredniego udziału brali, bo byli za mali. Pokolenie naszych dzieci, mojej córki, które dzięki państwa walce, determinacji a często cierpieniu żyje dzisiaj w wolnej Polsce - mówił prezydent.

Zaznaczył, że "to wielki historyczny dorobek, nie tylko dla Polski, ale także dla naszej części Europy i świata".

Podkreślił, że dzięki determinacji ludzi Solidarności możemy realizować swoje podstawowe wolności. "Determinacja ludzi Solidarności - bez broni w ręku, walką tylko słowem i tylko tym, co udało się napisać, formułowanymi postulatami i nieugiętym dążeniem do ich realizacji. To właśnie Europa i świat zawdzięcza ruchowi Solidarności, za co chcę jako najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej wyrazić wdzięczność" - powiedział.

Prezydent na ręce przewodniczącego "S" Piotra Dudy wręczył biało-czerwoną flagę

Łącznie do NSZZ "Solidarność" wstąpiło ok. 9–10 mln osób

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Powstanie "Solidarności" zostało zainicjowane przez działania wielu komitetów strajkowych, a celem organizacji była obrona praw pracowniczych oraz przeciwstawienie się komunizmowi i rządowi Polski Ludowej. Wydarzenia te poprzedziły żywiołowe strajki zapoczątkowane w lipcu 1980 r. na Lubelszczyźnie, kontynuowane w sierpniu na Wybrzeżu, które rozwinęły się w strajki ogólnopolskie.

Po zawarciu porozumień społecznych komitety strajkowe (główną rolę odgrywał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina) przekształciły się w komisje założycielskie NSZZ "Solidarność". 17 września podjęto decyzję o utworzeniu jednolitego, ogólnokrajowego Związku i jego nazwie.

Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych (do powołania ogniw związku w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej władze państwowe nie dopuściły. Łącznie do NSZZ "Solidarność" wstąpiło ok. 9–10 mln osób.

