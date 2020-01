Plaga szarańczy w Afryce. Dziennie znika jedzenie dla 35 tys. ludzi [WIDEO]

Rój dotarł z Jemenu przez Morze Czerwone. Ulewne deszcze pod koniec 2019 roku stworzyły idealne warunki dla rozwoju owadów i teraz problem może się stopniowo pogłębiać - ostrzegają eksperci.

Oprócz rosnącej liczebności szarańczy we wschodniej Afryce, nadmierne namnażanie się owadów zaobserwowano także w Indiach, Iranie i Pakistanie. Na wiosnę mogą one utworzyć w nowe roje.

There is increasing concern about a desert locust outbreak, which is threatening devastation in East Africa.



A small swarm of locusts can consume the equivalent of food for 35,000 people in just one day.



More facts from @FAO. https://t.co/sGRQAvbYbK pic.twitter.com/tYR2yUqYDN — United Nations (@UN) January 24, 2020

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wystosowała w ostatnich dniach apel o pomoc międzynarodową. Szybkość rozprzestrzeniania się owadów oraz skala szkód przekracza wszelkie normy. Opanowanie sytuacji jest ponad siły władz krajowych i lokalnych. Agencja ONZ szacuje, że w przyszłym roku liczebność szarańczy może wzrosnąć 500 razy.

East Africa is experiencing the most serious outbreak of locusts in 25 years, posing an unprecedented threat to food security.



Unusual climate conditions are partly to blame and farmers are asking the government to act. https://t.co/tcT5DduR01 pic.twitter.com/KP6zCu0rqv — ABC News (@ABC) January 25, 2020

- Wielkość rojów jest stała, na jeden przypada 150 mln owadów. Rój przenosi się z Somalii do Kenii – i jest 400 km od Nairobi. Teraz owady atakują ziarno, rośliny strączkowe oraz sorgo. Straty nie zostały jeszcze policzone, ale wiadomo już, że koszt samych tylko pestycydów, potrzebnych, aby zredukować ilość pasożytów wynosi około 500 mln euro - stwierdził Riccardo Bubbolini, agronom z Europejskiego Komitetu Formacji Rolniczej (CEFA).

“This is huge.” Worst locust swarm in decades destroy crops in east Africa https://t.co/195h4tiMV4 pic.twitter.com/RfnKvduSUf — TIME (@TIME) January 28, 2020

Obszary już dotknięte przez szarańczę są praktycznie zniszczone. Owady zatrzymują się na uprawach oraz w lasach i zjadają wszystkie liście, pozostawiając drzewa całkowicie nagie.

