Kary za utrudnianie polowań. Ustawa z podpisem prezydenta

Chodzi o ustawę z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bioasekuracja podczas polowania

Informując w środę o podpisaniu ustawy przez prezydenta, Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że do najważniejszych zmian należy m.in. wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez zarządzającego obwodem łowieckim dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności.

ZOBACZ: Odstrzał czy bioasekuracja. Czym jest ASF i jak się rozprzestrzenia

Nowe przepisy umożliwiają też wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Wprowadzono także regulację dotyczącą przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić będzie wykroczenie.

Grzywna lub więzienie

Nowością jest także przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Umożliwiono także wykonywanie odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

ZOBACZ: Ceny wieprzowiny mocno wzrosną? Rozprzestrzenianie się ASF poważnym zagrożeniem

Rozszerzono też zakres nakazów, jakie może nałożyć na zarządców dróg publicznych powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Nakazy obejmują zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności ogrodzeń.

Nowe przepisy rozszerzyły też zakres czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę.

Uchylono także przepisy stanowiące o ograniczeniu, polegającym na możliwości wprowadzania na rynek, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów pochodzenia zwierzęcego z zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3, rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Udział mundurowych w odstrzale sanitarnym

Wprowadzono też regulację stanowiącą, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego, podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym.

ZOBACZ: Niemcy stawiają płot na granicy z Polską. Będzie miał 120 km

Ustawa przewiduje także nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Łowczy Krajowy powoływany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany po zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do powoływania i odwoływania łowczego okręgowego ma Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego.

Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

pgo/ PAP