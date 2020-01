W zeszłym roku na alkohol wydaliśmy ponad 36,6 mld zł

W rzeczywistości wydaliśmy jeszcze więcej, bo dane nie uwzględniają sektora gastronomicznego i imprez masowych - pisze środowa "GW".

"Lider wśród alkoholi Polaków, czyli piwo, nie zmienia się od lat. Jednak ubiegły rok nie był dla tego napoju rewelacyjny. Sprzedaż zwiększyła się tylko o ponad 3 proc., do 17,4 mld zł" - czytamy.

ZOBACZ: Alkohol i papierosy będą droższe. Prezydent podpisał ustawę

Kolejne rekordy bije za to piwo bezalkoholowe. Jak podaje "GW", piwa bezalkoholowe to już prawie 5 proc. całego rynku piwa. Polacy wydali na nie w 2019 r. ponad 820 mln zł - to więcej niż rynek gumy do żucia czy płatków śniadaniowych i niewiele mniej niż cały rynek cukru.

Jeśli chodzi o wódkę, to jej sprzedaż dziś wynosi 12,3 mld zł rocznie. Przy czym Polacy coraz częściej sięgają po wódki droższe - premium - niż te tańsze, z segmentu economy.

Załamała się za to sprzedaż cydru - spadła aż o ponad 15 proc., do zaledwie 59 mln zł. To już drugi rok z tak drastycznymi spadkami.

WIDEO - Wrobiony w kredyty. Nie wie nawet, ile pieniędzy wyłudzono na jego nazwisko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ PAP