"Alkohol jest dla ludzi, ale powinniśmy pić z umiarem"

Premier podkreślił, że alkoholizm to poważny problem, który dotyka ludzi w całym kraju i z każdej grupy społecznej.

Choroba cywilizacyjna

"Razem możemy mu się przeciwstawić. Nie można udawać, że problemu nie ma. Przez alkohol co roku w Polsce umiera 10 tys. osób. To tak, jakby zniknęło z mapy Polski miasteczko wielkości Władysławowa, Bystrzycy Kłodzkiej czy Włoszczowej" - zaznaczył.

Przypomniał, że alkoholizm jest jedną z chorób cywilizacyjnych, z którą odpowiedzialne państwo musi walczyć.

ZOBACZ TEŻ: Wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Rząd przyjął projekt

"To przecież my wszyscy ponosimy koszt leczenia osób uzależnionych, koszt rozbitych rodzin, spraw rozwodowych, wypadków samochodowych. Nie chodzi nam o dodatkowe wpływy dla budżetu. NFZ na leczenie osób nadużywających alkoholu oraz zachorowań na raka płuc wydaje znacznie więcej" - wskazał premier.

Ucieczka od problemów

Morawiecki zwrócił uwagę, że z powodu alkoholizmu często cierpią całe rodziny.

"Alkohol jest dla wielu ludzi ucieczką od problemów dnia codziennego. Chcemy budować społeczeństwo, w którym tych problemów będzie jak najmniej, a ludzie nie będą pozostawieni sami sobie. Chcemy budować państwo dobrobytu, a dobrobyt to coś więcej niż tylko wysokie dochody. To również zdrowie, wolność od stresu, pewność jutra" - podkreślił premier.

Nowe ceny alkoholu i papierosów

W czwartek kancelaria premiera poinformowała, że rząd zaakceptował projekt, który przewiduje 10-proc. wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Za sprawą podwyżki budżet państwa ma zyskać w 2020 r. ok. 1,7 mld zł. To pierwsza rządowa ustawa, która wpłynęła do Sejmu nowej kadencji. Z kolei cena płynów do e-papierosów (tzw. liquidów) od lipca może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

ZOBACZ TEŻ: Ardanowski chce, by produkcja nalewek była legalna. "Alkohol elementem europejskiej kultury"

Jeżeli rządowy projekt wejdzie w życie, od 1 stycznia w sklepach mogą wzrosnąć ceny:

- półlitrowej butelki wódki o mocy 40 proc. o około 1,40 zł,

- półlitrowej puszki piwa o ok. 0,10 zł,

- 0,75-litrowa butelka wina o ok. 0,15-0,20 zł,

- paczki papierosów (20 sztuk) o ok. 1,10 zł,

- paczki tytoniu do palenia (50 gramów) o ok. 1,70 zł,

- cygar o ok. 0,40 zł za sztukę,

- kilograma suszu tytoniowego o ok. 23 zł,

WIDEO - Strzelił do mężczyzny, który groził mu śmiercią. Trafił do aresztu na osiemnaście miesięcy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP