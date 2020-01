Potrącona kobieta utknęła pod SUV-em. Zobacz, jak zareagowali przechodnie [WIDEO]

Do wypadku doszło w niedzielę ok. 17:00 przy skrzyżowaniu ulic Delancey i Norfolk.

65-latka kierująca czarnym SUV-em potrąciła kobietę na przejściu dla pieszych, a następnie uderzyła w inne auto stojące na czerwonym świetle. W wyniku zderzenia, 25-latka utknęła pod mercedesem.

Usłyszał krzyki



W sieci udostępniono nagranie, na którym widać, jak początkowo kilku mężczyzn próbuje podnieść auto. Szybko dołączają do nich kolejni.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k