Potrącił 16-latkę na przejściu, nie miał prawa jazdy. "Odniosła poważne obrażenia"

- Gorzowscy policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia we wtorek rano 16-latki przez auto dostawcze na przejściu dla pieszych. Dziewczyna z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowca nie miał prawa jazdy – poinformował Grzegorz Jaroszewicz z lubuskiej policji.

Do wypadku doszło przed godziną ósmą na ul. Wyszyńskiego w Gorzowie. Z ustaleń policji wynika, że kierowca dostawczego volkswagena prawdopodobnie nie zauważył nastolatki znajdującej się na przejściu dla pieszych. Pojazd uderzył w dziewczynę.

- 16-latka straciła przytomność i odniosła poważne obrażenia. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Policjanci nie mieli zastrzeżeń do stanu trzeźwości mężczyzny. 64-latek nie miał jednak uprawnień do kierowania, bo wcześniej stracił je za jazdę w stanie nietrzeźwości. W sprawie porannego wypadku będzie toczyło się postępowanie – zapowiedział Jaroszewicz.

Policjant zaapelował o zachowanie ostrożności przez kierujących i pieszych. - Zbliża się jesień i warunki do jazdy mogą być coraz trudniejsze – zaznaczył Jaroszewicz.

las/ PAP