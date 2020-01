Podejrzenie zarażenia koronawirusem w Łodzi. Nieoficjalnie: pacjentka nie jest Polką

Kobieta przebywająca w jednym z łódzkich hoteli skarżyła się na wysoką gorączkę i grypopodobne objawy. Wezwano ratowników medycznych. Karetką przewieziono ją do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego. Chora najprawdopodobniej przyjechała niedawno z Chin. Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News kobieta nie jest Polką.

Kobieta 17 stycznia przyjechała do Polski, mieszkała w jednym z łódzkich hoteli. We wtorek wieczorem zaczęła uskarżać się na wysoką gorączkę i grypopodobne objawy. Z infekcją dróg oddechowych została przetransportowana do szpitala.

Hotel miał zostać objęty kwarantanną

Z informacji uzyskanych przez TVP3 Łódź wynika, że chora niedawno przyjechała z Chin. Reporterzy Polsat News nieoficjalnie dowiedzieli się, że kobieta nie ma polskiego obywatelstwa.

Przebywającą w szpitalu kobietę odizolowano od reszty pacjentów. Przeszła już podstawowe badania, ale na razie specjaliści nie potwierdzają, że to przypadek koronawirusa.

Łódzki hotel, w którym przebywała miał zostać objęty kwarantanną.

Student i biznesmen pod obserwacją

Nadzorem służb sanitarnych objęto ostatnio dwóch mieszkańców woj. świętokrzyskiego, którzy mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem.

Jak poinformowała Iwona Konieczna-Kwinkowska ze Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, chodzi o studenta Politechniki Rzeszowskiej, który był w Chinach, oraz o biznesmena, który podczas podróżny powrotnej z Dubaju miał w samolocie kontakt z obywatelami Chin.

Nowe zakażenia koronawirusem w Europie

Według wtorkowych danych wirus zabił w Chinach już 106 osób, a zarażenie potwierdzono u ponad 4,5 tys. innych. Prawie tysiąc z nich określono jako przypadki ciężkie. Epidemia wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan.

Zakażenia odnotowano również w innych krajach, ale dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi. We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia. W Niemczech zarejestrowano kolejne trzy przypadki.

