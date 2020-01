Brexit Day. Co wydarzy się ostatniego dnia Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej?

Wielka Brytania w piątek opuści Unię Europejską. Premier Boris Johnson chce z tej okazji wygłosić okolicznościowe orędzie. Na siedzibie premiera przy Downing Street 10 zostanie wyświetlona iluminacja zegara odliczająca czas do opuszczenia Wspólnoty. Z kolei Parlament Europejski chce pożegnać się z Anglikami "po cichu".

W zeszłym tygodniu Johnson podpisał uzgodnione w październiku porozumienie z Unią Europejską o warunkach wystąpienia z niej Wielkiej Brytanii. Ostatnim krokiem, który pozostał do zrobienia przed brexitem jest ratyfikowanie umowy przez Parlament Europejski, co - jak się oczekuje - powinno nastąpić w środę, czyli na dwa dni przed planowanym opuszczeniem Wspólnoty.



- Piątek będzie ważnym momentem w historii Wielkiej Brytanii. Nie jest ważne jak zagłosowałeś w 2016 roku. To czas, aby spojrzeć w przyszłość z wiarą, że w ciągu nadchodzącej dekady staniemy się krajem globalnym, wytyczającym nowe ścieżki i że uda nam się wyleczyć dotychczasowe podziały - mówił Johnson w niedzielę, gdy zapowiedział plan uroczystości.

Specjalna moneta, podświetlone budynki

Stolica Wielkiej Brytanii ma zostać przyozdobiona flagami państwowymi. Budynki przy ulicy Whitehall odchodzącej od budynku parlamentu zostaną podświetlone na czerwono, niebiesko i biało.

Iluminacja zegara odliczającego czas do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie wyświetlana na siedzibie premiera od godz. 22 (23 w Polsce). Z okazji wyjścia z Unii zostanie też wypuszczona specjalna moneta o nominale 50 pensów.

31 stycznia nie zabije jednak słynny Big Ben, który uderza w nadzwyczajnych okolicznościach. Dzwon na wieży należącej do Pałacu Westminsterskiego, który jest siedzibą brytyjskiego parlamentu, przechodzi renowację.

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego zadecydowali z kolei, że pożegnanie z Wielką Brytanią odbędzie się bez żadnej ceremonii.

Flagi Wielkiej Brytanii mają zniknąć z sal posiedzeń w Brukseli i Strasburgu w nocy z piątku na sobotę. Jedna z nich ma zostać przewieziona do muzeum w Brukseli.

Rozpocznie się okres przejściowy

Wystąpienia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty nie zakończy jeszcze procesu brexitu, bo rozpocznie się wtedy 11-miesięczny okres przejściowy. W tym czasie Wielka Brytania w praktyce będzie niegłosującym członkiem Unii Europejskiej.



Formalnie zatem Anglia nie będzie już w Unii, ale nadal będzie członkiem jednolitego unijnego rynku, co oznacza też swobodę przepływu osób. Nadal będzie częścią unii celnej, będzie płaciła składki do unijnego budżetu i pozostanie związana unijnymi prawami.



W ciągu tych 11 miesięcy powinny się jednak rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią.



Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się wraz z przeprowadzonym 23 czerwca 2016 r. referendum, w którym za takim rozwiązaniem opowiedziało się prawie 52 proc. głosujących. Formalny wniosek o opuszczenie UE rząd brytyjski złożył 29 marca 2017 r.

