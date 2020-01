Zamordowała czworo swoich dzieci, miał jej pomagać partner. "Nie są chorzy psychicznie"

Na ławie oskarżonych w poniedziałek zasiadła 29-letnia Aleksandra J. i jej partner, 38-letni Dawid W., z którym oskarżona miała pięcioro dzieci. Jak ustalono w trakcie śledztwa, w latach 2013-2018 kobieta zaraz po narodzeniu zabiła czworo z nich. Jak tłumaczyła śledczym, bała się reakcji swojego partnera. Była od niego uzależniona materialnie i emocjonalnie, a Dawid W. nie chciał mieć z nią więcej dzieci.

Poczytalni, ale o niskim poziomie intelektu

W poniedziałek biegli psychiatrzy zeznali przed sądem, że w ich opinii zarówno Aleksandra J., jak i jej partner, nie są chorzy psychicznie i w chwili popełnienia czynów mogli w prawidłowy sposób je ocenić.

Jak stwierdzili psychiatrzy, Aleksandra J. jest osobą o stosunkowo niskim poziomie intelektu, która chętnie podporządkowuje się innym. Posiadała jednak wystarczającą wiedzę, by nie podejmować decyzji o zabójstwie.

Podobnie biegli psychiatrzy ocenili kondycję psychiczną Dawida W., oskarżonego o pomocnictwo w zbrodni. W ocenie specjalistów jest on introwertykiem o obniżonym intelekcie, jednak znajdującym się w granicach szeroko rozumianej normy.

Ojciec wypiera się udziału w zbrodni

Surowiej osobowość oskarżonego scharakteryzował biegły psycholog, który uznał Dawida W. za osobę o charakterze narcystycznym, pozbawioną poczucia winy i nastawioną na zaspokajanie własnych potrzeb. Zdaniem biegłego, oskarżony do swojej partnerki, jak i dzieci, podchodził przedmiotowo, a w jego ocenie zabójstwo mogło być najprostszym sposobem na pozbycie się niechcianego problemu, jakim były kolejne ciąże.

W swoim oświadczeniu złożonym podczas poniedziałkowego procesu Dawid W. zaprzeczył, jakoby wiedział coś o ciążach swojej konkubiny. Zapewnił także, że nigdy nie namawiał swojej partnerki do jakichkolwiek czynów sprzecznych z prawem.

Za zarzucane czyny Aleksandrze J. i Dawidowi W. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

8-letni syn pary dowiedział się o zabitym rodzeństwie

Jak informuje portal opole.naszemiasto.pl, 8-letni syn - jedyne żyjące dziecko pary - ma świadomość zbrodni popełnionych przez jego rodziców. Obrońca Aleksandry J. miał wnieść o jego przesłuchanie, czemu ma się sprzeciwiać psycholog dziecięcy.

Chłopiec przebywa obecnie pod opieką babci, jednak docierają do niego informacje medialne i presja otoczenia. Babcia miała go przestrzec, że "od tego, co powie, będzie zależało, jak szybko mama wyjdzie z więzienia". Zdaniem psychologa, podobne komunikaty wywierają destrukcyjny wpływ na psychikę chłopca.

