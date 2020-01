Prezydent Duda i ministrowie na zawodach narciarskich. Zbierali na szczytny cel [ZDJĘCIA]

Prezydent podziękował za organizację - już po raz szósty - tych zawodów, których celem jest wsparcie młodych sportowców z niepełnosprawnościami.

Organizatorką zawodów jest szefowa fundacji Handicap Zakopane, olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim Małgorzata Tlałka-Długosz.

Prezydent: dziękuję wszystkim narciarzom, którzy tu przyjechali

- Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania po raz kolejny, po to, żeby wspomóc codzienną pracę fundacji Handicap Zakopane, dzięki której jest możliwe prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i sportowych z dziećmi, z młodzieżą. To jest wspaniały gest i to jest może najwspanialszy dar, kiedy sportowiec (...) może dać coś z siebie innym. Dziękuję bardzo wszystkim narciarzom, którzy przyjechali dzisiaj po to, żeby brać udział w tym wielkim sportowym wydarzeniu, dziękuję, że państwo poświęcacie czas – mówił prezydent.

W zawodach bierze udział także minister zdrowia Łukasz Szumowski, a zmagania narciarzy obserwowała m.in. minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Im więcej kilometrów, tym więcej pieniędzy

Podczas trwającego 12 godzin narciarskiego maratonu, czołowi polscy narciarze bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji Handicap Zakopane.

W ubiegłym roku narciarze, na czele z prezydentem, przejechali łącznie 698 km. W tym roku na starcie stanęły m.in. dwie legendy polskiego narciarstwa, siostry Tlałkówny – Małgorzata i Dorota.

wka/ PAP