Przeżyć za 215 zł. Okrutna rzeczywistość niepełnosprawnego

- Poszedłem na przerwę, powiedziałem tylko, że mnie strasznie głowa boli i usunąłem się z krzesła. Nawet tego nie pamiętam. Co tutaj owijać, wiem, że jestem ciężarem, ale takie życie, co zrobię... Na nic nie skarżyłem się wcześniej, przechodziłem szczegółowe badania do szkoły morskiej, nigdy nie skarżyłem się na ból głowy – mówi pan Marcin.

ZOBACZ: Powiesił się kilka dni po ataku ojca. Uratowała go matka