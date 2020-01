Szef Rady Europejskiej: 20 lutego odbędzie się specjalny szczyt UE

"Zwołam specjalne spotkanie Rady Europejskiej, które rozpocznie się 20 lutego 2020 r. Ze zdrowym rozsądkiem i determinacją możemy zawrzeć umowę w sprawie unijnego budżetu, która przyniesie korzyści wszystkim Europejczykom. Wszystkie strony będą musiały wykazać się gotowością do kompromisu" - napisał Michel na Twitterze.

I will call a special meeting of #EUCO that will begin on 20 February 2020.



With common sense and determination we can strike a deal on MFF that will benefit all Europeans.



All sides will need to demonstrate a spirit of compromise.