Studenci przylecieli z Wuhan do Polski. Zareagowało Lotnisko Chopina

Studenci Politechniki Rzeszowskiej wrócili do Polski z chińskiego Wuhan, gdzie pod koniec grudnia wybuchła epidemia nowego koronawirusa. Polakom udało się wyjechać z miasta, zanim władze Chin wprowadziły blokadę komunikacyjną. Pociągiem pojechali do Pekinu, a poźniej samolotem dostali się do Warszawy. Lotnisko Chopina zapewnia, że o powrocie studentów "wie od dawna" i "jest na to przygotowane".