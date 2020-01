39 ciał imigrantów w ciężarówce. Irlandczyk ma być sądzony w Wietnamie

Wszystkich 39 zmarłych miało obywatelstwo Wietnamu. Najmłodszymi ofiarami byli dwaj 15-letni chłopcy, najstarszą - 44-letni mężczyzna. Ogółem wśród zmarłych było 31 mężczyzn i osiem kobiet. Aż 20 osób pochodziło z prowincji Nghe An w północno-środkowym Wietnamie.

Makabryczne odkrycie w hrabstwie Essex

Do makabrycznego odkrycia doszło w nocy z 22 na 23 października 2019 r. w parku przemysłowym Waterglade Industrial Park w hrabstwie Essex, ok. 30 km na wschód od Londynu. Ciała znajdowały się w kontenerze chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki, która przyjechała z Irlandii Północnej.

Władze brytyjskie postawiły zarzuty dwóm osobom: 25-letniemu kierowcy ciężarówki, który został aresztowany tego samego dnia, kiedy odkryto ciała oraz 23-letniemu mężczyźnie zatrzymanemu później w Irlandii. Obaj pochodzą z Irlandii Północnej. Postawiono im zarzuty zabójstwa, uczestnictwa w przemycie ludźmi oraz pomocy w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Wielkiej Brytanii.

Oskarżonych jest więcej

Sędzia Donald Binchy powiedział w piątek, że po otrzymaniu wyczerpujących argumentów od obu stron, postanowił zatwierdzić ekstradycję 23-letniego Eamonna Harrisona. Obrońca mężczyzny, Tony McGillicuddy, powiedział, że zapozna się z uzasadnieniem decyzji sądu w przyszłym tygodniu i zdecyduje, czy złożyć odwołanie.

W związku z tą sprawą zarzuty usłyszeli również dwaj inni mieszkańcy Irlandii Północnej. Natomiast w Wietnamie aresztowano dotychczas 11 osób.

