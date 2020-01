"W nasze ręce trafia 8 tys. euro na sekundę". Polska walczy z unijnymi rajami podatkowymi

"Rejestruję swoją firmę w raju podatkowym, więc mogę konkurować na Twoim lokalnym rynku bez potrzeby dokładania się do krajowego budżetu" - mówi jeden z bohaterów spotu Fundacji Promocji Rozwoju. Polska kampania reklamowa wzywa do walki z unijnymi rajami podatkowymi. Według raportu ekspertów wartość rocznych strat z tego tytułu wynosi w całej Unii Europejskiej 170 mld euro.

W klipie zatytułowanym "Tax Solidarity EU ("Solidarność podatkowa w Unii Europejskiej" - pl. red.) widzimy, jak trzy osoby podróżują po Warszawie białą limuzyną.

- Jak myślisz ile płacę podatków? 30, 40, 50 proc. Jak Szwedzi? Zero procent płacę, dokładnie zero procent - mówi jeden z aktorów.



W kilku następnych zdaniach wyjaśnia, że raje podatkowe to nie tylko "Karaiby" lub "Wschodnia Azja". - Sześć z nich masz pod samym nosem. Tu, w Unii Europejskiej. Belgia, Irlandia, Luksemburg - wylicza.

"W Polsce wiemy, jak w prosty sposób zmniejszyć straty podatkowe"

- W całej Unii w nasze ręce trafia 8 tys. euro na sekundę. Posłuchaj (w tym momencie aktor zaczyna pstrykać palcami - red.). To twoja babcia oczekująca na operację biodra. To ja doprowadzam dzieci do płaczu, ja powoduję nieudane plony, to ja sprowadzam deszcz podczas wakacji i świąt - mówi mężczyzna.

WIDEO: akcja promująca walkę z rajami podatkowymi

Ostatecznie cała grupa zostaje zatrzymana przez "hydraulika z Polski" przed przekreślonym znakiem "strefa wolna od podatków". Zmusza ich do wyjścia z limuzyny.

"To nie fair, że niektórzy na wspólnym rynku zyskują kosztem innych. W Polsce wiemy, jak w prosty sposób zmniejszyć straty podatkowe państw Unii Europejskiej. Podatki powinny być generowane tam, gdzie są generowane zyski, a przepływy podatkowe powinny być transparentne. Czas na nowe rozwiązania. Idź za polskim przykładem" - podsumowuje narrator.

170 mld euro strat rocznie

Kampania reklamowa promuje stronę taxsolidarity.eu stworzoną przez Fundację Promocji Rozwoju. Na portali przytoczono wnioski z raportu "Nieuczciwość podatkowa w Unii Europejskiej" autorstwa ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Raport opublikowano na Forum Ekonomicznym w Davos.

Z raportu wynika, że całkowita wartość dochodów co roku traconych przez kraje Unii Europejskiej "w wyniku wyprowadzania zysków międzynarodowych korporacji do rajów podatkowych, lokowania za granicą majątków najbogatszej warstwy społeczeństwa i oszustw dokonywanych na podatku VAT" wynosi 170 mld euro rocznie. Największy procent z tego stanowią transgraniczne oszustwa na VAT (38 proc.) oraz sztuczne przenoszenie zysków (35 proc.).



Do unijnych rajów podatkowych należą Belgia, Cypr, Irlandia, Luksemburg, Malta oraz Holandia. "Owe państwa są beneficjentami procesu wyprowadzania zysków, w ramach którego przedsiębiorstwa międzynarodowe przenoszą zyski do krajów o niskich podatkach, a tym samym zmniejszają swoje zobowiązania" - czytamy na stronie. Eksperci przypominają, że średnia luka VAT w Europie wynosi 12 proc. teoretycznych dochodów. To ekwiwalent 137 miliardów euro rocznie.

W dziale "Polska proponuje" w trzech punktach wskazano, w jaki sposób można sprawić, aby "Europa była ponownie solidarna". Eksperci przekonują do odcięcia od zamówień publicznych podmiotów, które wykazują duże przychody, ale płacą "podejrzanie niskie podatki".

Ponadto wskazują, że "kraje powinny płacić podatki, w kraju w którym generują zysk", a także zakładają "wprowadzenie pełnej jawności przepływów podatkowych". Z kolei w samym raporcie padła propozycja, aby umożliwić Komisji Europejskiej nakładanie sankcji na kraje, które są klasyfikowane jako raje podatkowe.

