Putin i Netanjahu na uroczystości odsłonięcia pomnika. "Symbol wspólnej pamięci"

- Blokady Leningradu i Holokaustu nie można z niczym porównać. Pamięć o męczeństwie i męstwie milionów ludzi są przekazywane z pokolenia na pokolenie - powiedział Putin.

Nazwał pomnik "symbolem naszej głębokiej i wspólnej pamięci". Wyjaśnił, że pomnik powstał przy pomocy władz Petersburga i Jerozolimy i przy wparciu finansowym obu krajów.

Putin wyraził wdzięczność i uznanie za to, że "w Izraelu nadaje się szczególne znaczenie zachowaniu prawdy o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem".

"Pamiętamy o znaczeniu lekcji II wojny światowej"

Według jego słów w Izraelu, "tak jak w Rosji pamięta się znaczenie lekcji II wojny światowej i nie pozwala się światu na to, by zapomniał, do czego prowadzi egoizm narodowy" i pobłażanie dla "wszelkich form szowinizmu, antysemityzmu i rusofobii".

Oblężenie Leningradu, dzisiejszego Petersburga, trwało od 8 września 1941 roku do 27 stycznia 1944 roku i było jednym z najbardziej brutalnych w historii.

8,5-metrowy pomnik stanął w największym parku Jerozolimy, Parku Sachera, w pobliżu Sądu Najwyższego. W uroczystości wzięli również udział m.in. prezydent Izraela Reuwen Riwlin i burmistrz Jerozolimy Mosze Lion.

Putin przebywa w Izraelu z jednodniową wizytą z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.

