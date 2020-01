Muzułmanie i Żydzi spotkali się w Auschwitz. Mocne słowa saudyjskiego duchownego

Muzułmanie, którym przewodził sekretarz generalny Muzułmańskiej Ligi Światowej Mohammed al-Issa modlili się przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu.

Przy obelisku powiewały wówczas biało-niebieskie flagi, przypominające wzór obowiązujący na strojach noszonych przez więźniów Auschwitz.

Izraelski dziennikarz: co za chwila...

Nagranie, na którym widać modlitwę, opublikował na Twitterze izraelski dziennikarz Roi Kais. "Co za chwila... Saudyjski duchowny Mohammed al-Issa i jego delegacja modlą się ku pamięci tych, którzy zginęli w Auschwitz" - napisał.

Opublikował też zdjęcia, na których muzułmańscy delegaci witają się z przedstawicielami American Jewish Committee (Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego - to inna organizacja niż Amerykański Kongres Żydowski) i wspólnie zwiedzają Auschwitz.

Muzułmanie i Żydzi wspólnie złożyli też kwiaty pod tzw. Ścianą Straceń, przed którą członkowie SS między 1941 a 1943 rokiem rozstrzelali kilka tysięcy osób.

Islamski duchowny przemawiał w Auschwitz



Muzułmańska Liga Światowa opublikowała zdjęcie z przemówienia Mohammeda al-Issy. Według jej relacji, duchowny miał stwierdzić, że w oświęcimskim obozie wydarzyły się "zbrodnie przeciw ludzkości".

Wpis ten udostępniło m.im. oficjalne konto Muzeum Auschwitz.

This afternoon HE Dr. #MohammadAlissa addressed Muslim leaders and Jewish delegates from @AJCGlobal in front of the International Monument at @AuschwitzMuseum, calling the atrocities that happened there a “crime against humanity” pic.twitter.com/MQHLyeVVgG