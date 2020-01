Magdalena Kralka nadal poszukiwana. Policja ma dla niej niespodziankę

Na opublikowanym "bilecie" nieistniejących w rzeczywistości linii lotniczych zamieszczono zdjęcie Kraki, jej podstawowe dane oraz art. Kodeksu Karnego na podstawie, którego jest poszukiwana.

Akcja policji trwa od 13 grudnia. Pierwszy bilet otrzymał Rafał Zabłocki, który miał m.in. zastrzelić innego mężczyznę.

5,5 tony marihuany

32-latka jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, "związaną ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich".



Według policji, kobieta przejęła kierowanie gangiem po aresztowaniu jego przywódców w 2017 r. Grupa pod jej nadzorem zajmowała się głównie handlem narkotykami. Gang miał sprowadzić z zagranicy 5,5 tony marihuany wartej ponad 80 mln złotych i 120 kilogramów kokainy wartej przeszło 16 mln złotych.

Za kobietą wystawiono list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania oraz tzw. czerwoną notę Interpolu.

Za ukrywanie - 5 lat więzienia

We wrześniu Kralka wystąpiła do krakowskiego sądu o wydanie listu żelaznego - specjalnego dokumentu, który miał zapewnić oskarżonej pozostanie na wolności, do czasu prawomocnego ukończenia postępowania. Sąd nie uwzględnił wniosku motywując to obawą matactwa.



Poszukiwana ma 172 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, zielone oczy i proste włosy blond. Ostatnio mieszkała w Krakowie.



Informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej policja prosi kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sekcji ds. poszukiwań i identyfikacji osób. Policja zapewnia anonimowość.



Funkcjonariusze przestrzegają, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi do pięciu lat więzienia.

