Kralka chce listu żelaznego. 30-latka jest poszukiwana za kierowanie gangiem

Poszukiwana 30-letnia Magdalena Kralka, podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, wystąpiła do sądu o wydanie listu żelaznego - dowiedziała się dziennikarka Polsat News Agnieszka Milczarz. To specjalny dokument, który ma zapewnić oskarżonemu, przebywającemu za granicą, pozostawanie na wolności, do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.