Przejęta nielegalna broń, 28 zatrzymanych. Akcja CBŚP

Zatrzymani są podejrzani o m.in. posiadanie czy handel bronią palną, w tym 5 osób dodatkowo o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Kielcach.



Zaangażowanych 340 policjantów



Policjanci CBŚP z Kielc pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się nielegalnym handlem bronią i amunicją. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, grupa działała od października 2017 roku do stycznia 2020 roku.

WIDEO: CBŚP przejęło 39 sztuk broni, zatrzymano 28 osób

W czterech województwach



Skoordynowaną akcję przeprowadzono na terenie 4 województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, tak, aby osoby zostały zatrzymane jednocześnie i nie mogły się ze sobą porozumiewać.

Funkcjonariusze CBŚP przeszukali ponad 100 obiektów i zatrzymali 28 osób podejrzanych. Podczas przeszukiwań policjanci odkryli i zabezpieczyli 39 sztuk broni palnej głównie długiej, a także prawie 1500 sztuk amunicji różnych rodzajów. Zabezpieczono też części konstrukcyjne broni palnej oraz osprzęt do broni np. tłumiki dźwięku. Część zabezpieczonej broni znajdowała się w skrytkach, specjalnie przygotowanych do jej przechowywania.

Do 10 lat więzienia



Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Kielcach, gdzie prokurator przedstawił części osób zarzuty dotyczące handlu bronią palną, a pozostałym posiadania broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia. Ponadto 5 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

CBŚP