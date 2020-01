Telefon Jeffa Bezosa zhakowany. Miał za tym stać książę Arabii Saudyjskiej

Mohammed bin Salman i Jeff Bezos mieli wymieniać między sobą prywatne wiadomości za pomocą popularnego komunikatora internetowego. 1 maja 2018 roku najbogatszy człowiek świata miał otrzymać od saudyjskiego księcia zainfekowany plik, który umożliwił kradzież danych znajdujących się w telefonie właściciela Amazona. "The Guardian" nie precyzuje, jakie informacje pozyskali hakerzy.

Ponad rok temu, szef ochrony Bezosa Gavin de Becker ujawnił, że ma dowody na kradzież danych. Nie ujawnił wtedy szczegółów i nie zdradził, w jaki sposób Saudyjczycy mieli włamać się do telefonu miliardera.

De Becker twierdził również, że saudyjski książę jest w bliskich relacjach z Davidem Peckerem, szefem firmy American Media, która do kwietnia 2019 roku była właścicielem tabloidu "National Enquirer". W lutym Bezos oskarżył wydawcę gazety o szantaż. Najbogatszy człowiek świata twierdził, że grożono mu publikacją jego nagich zdjęć, jeżeli nie przystanie na warunki wydawcy.

"Wzywamy do przeprowadzenia śledztwa"

Arabia Saudyjska stanowczo zaprzecza, że ma coś wspólnego z całą sprawą.

"Ostatnie doniesienia mediów, jakoby Królestwo stało za zhakowaniem telefonu pana Jeffa Bezosa, są absurdalne. Wzywamy do przeprowadzenia śledztwa, abyśmy mogli poznać wszystkie fakty" - czytamy w opublikowanym w środę tweecie ambasady Arabii Saudyjskiej w USA.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.