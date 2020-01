Nowy trend na TikTok'u. Straż pożarna ostrzega

Nowy niebezpieczny trend polega na wkładaniu części ładowarki iPhone'a do gniazdka, a następnie włożeniu monety do wejścia USB lub wrzuceniu jej między ładowarkę a gniazdko. Nowa moda, która opanowała TikTok, może doprowadzić do pożaru - ostrzega straż pożarna.

Po zamieszczaniu w sieci nagrań prezentujących połykanie kapsułek piorących, nowa niebezpieczna moda opanowała TikTok. Na filmiki można często trafić na kontach należących do młodych osób.

Trend może doprowadzić do powstania iskier, uszkodzenia instalacji elektrycznej, a nawet wywołania pożaru - ostrzegają strażacy. W ostatnim czasie straż pożarna dwa razy interweniowała w Massachusetts.

ZOBACZ: Co piąty nastolatek był ośmieszany w internecie. Film youtubera ostrzega przed sextingiem

Pierwsze zgłoszenie pochodziło z Holden. Zaniepokojona matka przesłała zdjęcie przypalonego gniazdka do punktu informacyjnego straży pożarnej. Drugie dotyczyło zdarzenia z Westford Academy.

Teens urged to stop putting coins in iPhone chargers in 'dangerous' TikTok trend https://t.co/u1eois11me pic.twitter.com/b5xUPKzSEj — Mirror Tech (@MirrorTech) January 22, 2020

Uczniowie wywołali pożar

Dwóch uczniów Westford Academy wrzuciło monetę między gniazdko a ładowarkę, co doprowadziło do powstania iskier i dymu. Żaden z uczniów nie ucierpiał.

Fire officials: Students imitating viral trend used iPhone charger, penny to scorch Plymouth classroom https://t.co/aXFMH9PG4Y #7NEWS — 7News Boston WHDH (@7News) January 22, 2020

- To prawie jak eksplozja. Prąd napędza ładowarkę i monetę - co powoduje, że staje się ona stopionym metalem - powiedział Edward Bradley, szef straży pożarnej w Playmouth.

Według "Boston Herald" uczniowie z Westford Academy niebawem mogą usłyszeć zarzuty.

ZOBACZ: Pomylił chmury z dymem. Postawił na nogi ponad 100 strażaków

- To było wielkie zakłócenie dnia szkolnego - powiedziała Jeniffer Mieth, rzeczniczka straży pożarnej.

Na miejsce zdarzenia wezwano również elektryków, którzy sprawdzali, czy przez całe zdarzenie nie ucierpiała instalacja elektryczna.

Strażacy walczą z niebezpiecznym trendem

Służby chcą uświadomić młodym osobom, że ich zabawa może mieć śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje.

W takiej sytuacji może łatwo dojść do uszkodzenia wzroku lub podpalenia ubrania. Bardzo groźne może być także porażenie prądem.

Ze swoim apelem chcą dotrzeć do szkół. Proszą również rodziców o to, by tłumaczyli swoim dzieciom, jakie skutki może wywołać ta niebezpieczna zabawa.

Plymouth teenagers scorch electrical outlets at school as part of viral prankhttps://t.co/LdAxDpIGT6 pic.twitter.com/EGOduddXt3 — Boston Herald (@bostonherald) January 22, 2020

WIDEO - Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/prz/ mirror.co.uk, thesun.co.uk, bostonherald.com