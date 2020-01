Iguany masowo spadały z drzew na Florydzie [ZDJĘCIA]

- Nie jest to typowa pogoda, więc nie bądźcie zaskoczeni, jeśli zobaczycie dziś spadające z drzew iguany - poinformowała we wtorek, w zaskakującym komunikacie na Twitterze, obywateli USA narodowa służba meteorologiczna (NWS).

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

"Nie jest to przeciętny dzień"

Nietypowe zjawisko można było obserwować jeszcze w środę rano czasu wschodniego w USA.

"Zdecydowanie nie jest to przeciętny dzień na Florydzie" - napisało NWS na Twitterze, załączając zdjęcie zwierzęcia leżącego na trotuarze.

Verified the iguana warning and the wind chill advisory! Definitely not your average day in South Florida this morning. No records broken, however. The coldest temperatures for Jan 22 was back in 1985! Miami had a low of 30 and Fort Lauderdale had a low of 29. #flwx https://t.co/D8AnmAgvS5 — NWS Miami (@NWSMiami) January 22, 2020

Jednocześnie instytucja zapewniła, że iguany, będące zmiennocieplnymi, nie są nieżywe, a jedynie wychłodzone. Internauci na Twitterze chętnie dzielili się fotografiami gadów dostrzeżonych na ulicy czy chodniku.

I can confirm that falling iguanas are a real thing#FloridaWinter pic.twitter.com/AHalTmi8QI — Maria M. Bilbao (@mariagarciafl) January 22, 2020

Verification of the @NWSMiami iguana warning! That boy ain’t going nowhere... young one couldn’t take it (might be dead) pic.twitter.com/P8d2y3PzIO — Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) January 22, 2020

⚠️WATCH OUT! ⚠️Here’s proof of cold stunned iguanas. They can fall from trees. Thank you to our Storm Team 5 meteorologist @SteveWPTV for snapping this picture. FYI It’s not dead. @WPTV #FloridaWinter #amcrew pic.twitter.com/fTnajB19rc — Janny Rodriguez (@JannyReports) January 22, 2020

Jeden z użytkowników Twittera załączył film, na którym widać, jak zziębnięta iguana w promieniach słońca "otrząsa się" i rusza przed siebie.

Those iguanas you see everywhere will eventually wake up and scurry off. Here’s one outside our Broward Bureau doing just that: pic.twitter.com/UKV6BtWuhU — Frank Guzman (@fguzmanon7) January 22, 2020

Zimno, ale nie rekordowo

Niskie temperatury mają utrzymać się na Florydzie jeszcze przez całą środę.

Mimo zimna i zjawiska spadających jaszczurek, nie zostały pobite dotychczasowe rekordy chłodu. 22 stycznia był najzimniejszy w 1985 roku. Wtedy w Miami termometry pokazały około -1 stopnia Celsjusza.

ac/ abcnews.go.com, polsatnews.pl