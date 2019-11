Zdeptany obraz Matki Boskiej. Prokuratura zmienia decyzję ws. "Nergala"

Po dokonanej analizie postanowienia prokuratury rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa wobec lidera zespołu "Behemoth" w związku z jego wpisem na portalu społecznościowym, nakazano podjąć to postępowanie - poinformowała w piątek Prokuratura Regionalna w Warszawie.

O sprawie informował w piątek portal dorzeczy.pl. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa ws. wpisu, który zamieścił na Facebooku wokalista zespołu "Behemoth" Adam Darski "Nergal". W poście z końca września br. artysta miał umieścić zdjęcie, na którym widać obraz z wizerunkiem Matki Boskiej przygnieciony butem.



"W związku z dokonaną w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie analizą postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie wpisu członka zespołu muzycznego Behemoth zamieszczonego na Facebooku 25 września br., stwierdzono iż postanowienie to wydano przedwcześnie" - przekazała prokuratura regionalna. Jak dodała skutkowało to wydaniem przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie polecenia o podjęciu postępowania.

Obraza uczuć religijnych



"Do Rzeczy" podało, że do Instytutu Ordo Iuris zgłosił się w tej sprawie mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony wpisem wokalisty. W konsekwencji do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa mającego znamiona obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu kultu religijnego.



Jak wynikało z doniesień portalu, prokuratura postanowiła o odmowie wszczęcia śledztwa, zaś w uzasadnieniu decyzji śledczy wskazywali, że wizerunek Matki Boskiej jest zasłonięty butem i nie ma pewności, że obraz ten jest przedmiotem czci religijnej. Zdaniem prokuratury rejonowej, osoby odwiedzające profil Darskiego - w związku z jego powszechnie znanymi kontrowersyjnymi postawami - powinny zdawać sobie sprawę, na jakie treści mogą się tam natknąć.

