Ogólnopolska awaria systemów. Nie zarejestrujesz auta czy dziecka

- Dziś od godziny 11.20 mamy problemy z dostępem do systemów informatycznych, przede wszystkim z dostępem do Systemu Rejestrów Państwowych. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej przywrócić dostęp do tych systemów - potwierdził Igor Ryciak, rzecznik Centralnego Ośrodka Informatyki.

Problemy z obsługą obywateli w urzędach gmin

W praktyce oznacza to problemy z obsługą obywateli w urzędach gmin, czyli załatwianie rozmaitych spraw obywatelskich, takich jak: wydawanie dowodów osobistych czy odpisów aktów stanu cywilnego.

Awaria systemu CEPiK, uniemożliwia np. połączenie się z bazą wydziałom komunikacji, przez co rejestracja pojazdów jest praktycznie niemożliwa.

Problemy dotknęły serwisy internetowe Obywatel.gov.pl, Pz.gov.pl, Cepik.gov.pl i Epuap.gov.pl.

Awaria zasięgiem objęła cały kraj

Za sprawą awarii Systemu Rejestrów Państwowych utrudnione jest również ubieganie się o nowy dowód osobisty, zarejestrowanie narodziny dziecka lub zgonu osoby bliskiej. W skład SRP wchodzą bowiem: rejestr PESEL, rejestr Dowodów Osobistych, rejestr Stanu Cywilnego, rejestr Danych Kontaktowych, system Odznaczeń Państwowych oraz Centralny Rejestr Sprzeciwów.

"Trwają prace mające na celu jak najszybsze naprawienie problemu" - przekazał Urząd Miasta Rudy Śląskiej.

Awaria zasięgiem objęła cały kraj i w internecie pojawiają się liczne komunikaty miejskich i powiatowych stron informujących o występujących problemach.

Przyczyny awarii nie są znane. Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że trwa usuwanie awarii

