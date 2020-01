Światowe Forum Ekonomiczne. Polska delegacja w Davos

Prezydent Duda będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos po raz trzeci. Tegoroczny pobyt, który potrwa do czwartku, prezydent rozpocznie od spotkania we wtorek przed południem z liderami biznesu, które poświęcone będzie znaczeniu wspierania innowacji dla wzrostu gospodarczego (ang. "Fostering innovation-led economic growth").

Następnie prezydent weźmie udział w spotkaniu roboczym zatytułowanym "Generowanie wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej". Po spotkaniu zaplanowana jest wypowiedź Dudy dla polskich mediów.

Otwarcie Domu Polskiego

Kolejnym jego punktem pobytu na WEF jest otwarcie Domu Polskiego, gdzie również zaplanowano wystąpienie polskiego przywódcy.

- Prezydent po raz drugi będzie patronem Domu Polskiego w Davos. To prezydencka inicjatywa, która w ubiegłym roku niezwykle dobrze się udała. Prezydent chciał, aby także nasz kraj miał w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego swoje miejsce, gdzie będzie promował swoje interesy i gdzie będzie można odbywać spotkania biznesowe i polityczne - stwierdził szef gabinetu prezydent Krzysztof Szczerski.

We wtorek wieczorem Duda weźmie udział w obiedzie wydawanym przez założyciela i prezesa WEF Klausa Schwaba dla uczestników Forum.

Niemal 3 tys. osób

W tegorocznym, jubileuszowym 50. Światowym Forum Gospodarczym, które odbędzie się w Davos w dniach od 21 do 24 stycznia pod hasłem "Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata", udział wezmie niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw i rządów. Swą obecność zapowiedzieli między innymi prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i brytyjski następca tronu książę Karol.

Davos is the place where conflicts are averted, business is started, disputes are finished.

Thank you to @wef's Klaus Schwab for bringing together bright people and for his vision on how to shape a better future for🇪🇺& the🌍



My opening speech at #WEF20➡️https://t.co/yLSpaY0y21 pic.twitter.com/DIbifdY5H4