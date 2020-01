Prezydent: musimy być w światowym nurcie ochrony klimatu

Prezydent był pytany przez dziennikarzy, czy bliżej mu do koncepcji prezydenta USA Donalda Trumpa, który w Davos mówił, by "nie wierzyć prorokom zagłady wieszczącym apokalipsę", czy do szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg, która ostrzegała, że "musimy działać teraz, bo świat płonie".

ZOBACZ: Greta Thunberg na Forum w Davos. Mówiła o Polsce

- Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy być w światowym nurcie, jeśli chodzi o ochronę klimatu, to jest bardzo ważne, ale musimy to robić w taki sposób, żeby działając ku ochronie klimatu, chronić także stabilność funkcjonowania polskiej gospodarki - powiedział Duda na briefingu prasowym.

Dodał, że proces odchodzenia od paliw kopalnych będzie kosztowny, dlatego musi zostać rozłożony w czasie. - Ale my go będziemy realizowali - zapewnił. - To, co jest ważne teraz, zaraz, z czym my musimy się uporać natychmiast, to ochrona powietrza przed pyłami zawieszonymi, to jest niezwykle istotne z punktu widzenia bieżącego zdrowia Polaków i ich dobrego samopoczucia - powiedział prezydent.

"Czyste powietrze"

Zaznaczył, że jest to problem nie tylko dużych miast, ale i kurortów.

- Cieszę się, że powstają w tym zakresie różne programy rządowe, bo chciałbym, żebyśmy na to właśnie, na ochronę powietrza, na to, żeby to powietrze było mniej zapylone, żeby było czystsze, zwłaszcza w okresie zimowym, położyli ogromny nacisk - powiedział. Dziękował tym, którzy stosują się do zaostrzonych przepisów, dodając, że w jego rodzinnym Krakowie "sytuacja bardzo znacząco się poprawiła, gorzej jest w gminach ościennych".

ZOBACZ: Grzyby rosną, kwiaty kwitną. Eksperci alarmują: ucierpi na tym i przyroda, i gospodarka

Wcześniej podczas panelu "Tworzenie trwałej ścieżki do wspólnej przyszłości" Greta Thunberg, powiedziała, że w ubiegłym tygodniu spotkała się z polskimi górnikami, "którzy stracili pracę, bo zamknęli kopalnie i nawet oni się nie poddali. W kraju, w którym wydaje się, że rozumieją, że muszą się zmienić, bardziej niż wy".

Prezydent rozpoczął we wtorek wizytę w Davos, gdzie do czwartku będzie uczestniczył w 50. Światowym Forum Ekonomicznym. Andrzej Duda rozpoczął wizytę od spotkania z liderami biznesu i dyskusji na temat znaczenia innowacji dla wzrostu gospodarczego.

"Panuje u nas bardzo dobry klimat do biznesu"

- Polska to lider rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich kilku lat nasz średni wzrost PKB wzrósł około 4 proc.; jest to jeden z najwyższych poziomów PKB w Europie - powiedział Duda. Ocenił, że Polska ma "bardzo dobry klimat" inwestycyjny, który sprzyja biznesowi.

Wskazywał, że podczas jego pierwszej, kończącej się kadencji jako prezydenta Polska dołączyła do krajów określanych jako rynki rozwinięte. - Panuje u nas bardzo dobry klimat do biznesu, z relatywnie niskimi podatki, a poza tym mamy bardzo dużo młodych talentów - wymieniał.

ZOBACZ: "Praktycznie nic nie zrobiono dla klimatu". Greta Thunberg w Davos



Andrzej Duda przywołał wskaźniki wzrostu PKB dla krajów naszego regionu za 2017 rok. Mówił, że w 2017 roku Polska zanotowała najlepszy wynik, 4,6 proc. wzrostu PKB, Czechy - 4,3 proc., Węgry - 4 proc., a Słowacja - 3,4 proc. PKB.

WIDEO - Pracownicy dostali wielkie premie świąteczne. Właściciel uznał, że to oni są fundamentem firmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News, PAP