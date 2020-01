Grodzki spotkał się z Pelosi. Rozmawiali o praworządności i Putinie

- To była bardzo dobra rozmowa ludzi dzielących podobne wartości: prawa człowieka, praworządność, krótko mówiąc poszanowanie demokracji w jej najlepszym, najzdrowszym wydaniu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, po rozmowie z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nacy Pelosi. W nieformalnym spotkaniu polskiej i amerykańskiej delegacji poruszono wątek praworządności i Władimira Putina.

Rozmowa odbyła się w części wojskowej lotniska Kraków-Balice. Według zapowiedzi miało wziąć w nim udział 6 senatorów, a ze strony polskiej dwóch senatorów i jeden były ambasador. Udział w nim miał wziąć przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Eliot Engel, który wspólnie z szefem podkomisji ds. europejskich, eurazjatyckich i energii Williamem Keatingiem skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy list, wyrażając w nim zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce.

Okazało się, że Engel do Polski nie przyleciał, ale jak przekazała polska strona, członkowie prowadzonej przez niego podkomisji poruszyli wątek praworządności.

- Podziękowaliśmy za list dwóch kongresmenów. Było bardzo wiele wspólnych obserwacji o tym, że cały świat Zachodu, wszystkie demokracje są podzielone między tych, którzy uważają, że źródłem prawa jest naród i wartości oraz tych, którzy uważają, że cała władza należy się im - powiedział uczestniczący w spotkaniu Marcin Bosacki, członek senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

Przekazał, że podczas rozmów podkreślono, że "jest wspólnym wyzwaniem różnych demokracji, w tym polskiej i amerykańskiej, aby przestrzegać standardów demokracji, przestrzegać prawa, także przez władze".

Grodzki: spór, ale w ramach demokracji, nie poza nią

Marszałek Grodzki nazwał blisko godzinne spotkania z Pelosi "bardzo dobrym, roboczym spotkaniem obu delegacji".

- Podkreśliliśmy, że związki miedzy naszymi narodami są bardzo ważne, podkreśliliśmy, jak ważne jest dla Polski wsparcie USA. Rozmawialiśmy też o fundamentach demokracji, o tym jak ważne jest poszanowanie różnorodności ludzi, różnych poglądów: lewicowych, prawicowych, centrowych, spierających się, ale w ramach demokracji, a nie poza jej ramami. To zostało bardzo mocno podkreślone - zaznaczył marszałek, nazywając Pelosi "drugą najpotężniejszą kobietą na świecie".

Jak przekazał, była to "rozmowa nie tylko mniejszego partnera z największym mocarstwem świata, ale rozmowa ludzi dzielących podobne wartości: prawa człowieka, praworządność, krótko mówiąc poszanowanie demokracji w jej najlepszym, najzdrowszym wydaniu".

"Działania Putina jednym z głównych wyzwań"

Nancy Pelosi nie wzięła udziału w konferencji. Tomasz Grodzki na pytania dziennikarzy nie odpowiadał. Zrobili to inni uczestnicy polskiej delegacji: szef Komisji Spraw Zagranicznych i UE Bogdan Klich oraz jego zastępca Marcin Bosacki, a także były ambasador Polski w USA, Ryszard Schnepf.

Przekazali, że w rozmowie poruszono wątek praworządności oraz Władimira Putina. - Mieliśmy wspólne postrzeżenia, co do tego, jak Putin próbuje siać podziały między krajami Zachodu. Pelosi powiedziała, że to, w jaki sposób Putin wtrąca się w losy demokracji zachodnich jest jednym z głównych wyzwań, jakie przed nami stoją - wyjaśnił Bogdan Klich.

Przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nacy Pelosi przed południem odwiedziła były niemiecki obozu Auschwitz, gdzie oddała hołd ofiarom i złożyła wieniec przed Ścianą Straceń. Towarzyszyli jej marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek i Senatu Tomasz Grodzki, którzy także złożyli kwiaty w tym miejscu.

Amerykańska polityk odwiedziła obóz Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau, gdzie Niemcy na masową skalę mordowali Żydów. Prosiła, by wydarzeniu nie towarzyszyły media ze względu na osobisty charakter wizyty dla kilku członków jej delegacji.

Z Polski Pelosi udaje się do Jerozolimy, gdzie weźmie udział w Światowym Forum Holokaustu.

