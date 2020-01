Włocławek: areszt dla mężczyzny, który miał znęcać się nad żoną i sześciorgiem dzieci

Sąd Rejonowy we Włocławku przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował na trzy miesiące 32-latka, który miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad żoną i sześciorgiem dzieci. Sławomirowi Sz. grozi kara 10 lat więzienia.

O decyzji włocławskiego sądu poinformowała w poniedziałek st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

- Wczoraj w godzinach wieczornych wykonaliśmy z udziałem tego mężczyzny czynności procesowe. Postawione zostały mu zarzuty znęcania się nad rodziną - żoną i jej pełnoletnim synem oraz piątką małoletnich dzieci. Przyjęliśmy także, że stosował on szczególne okrucieństwo - powiedział w poniedziałek zastępca prokuratora rejonowego we Włocławku Arkadiusz Arkuszewski.

Tymczasowy areszt

Prokurator dodał, że czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W poniedziałek rano prokuratura złożyła wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

- Na początku mężczyzna przyznał się do znęcania nad żoną i jej synem. Później w składanych wyjaśnieniach potwierdził, że stosował przemoc także wobec pozostałych - niepełnoletnich dzieci. Mężczyzna przyznał również, że je znieważał i im groził. W swoich wyjaśnieniach wskazywał, że wszystko wokół go denerwowało, dzieci były nieposłuszne, a żona słabo się nimi opiekowała. Ustaliliśmy, że on nie pracował, a żona pracowała. Sławomir Sz. twierdzi, że nie wytrzymywał tej sytuacji - powiedział prokurator Arkuszewski.

Miał 2,4 promila alkoholu

St. sierż. Tomasz Tomaszewski z zespołu komunikacji społecznej KMP we Włocławku powiedział, że zatrzymania mężczyzny dokonali policjanci po tym, jak jego żona z dwojgiem dzieci przyszła do lekarza, który zawiadomił funkcjonariuszy o podejrzeniu przemocy w rodzinie. Sześciolatek i siedmiolatek trafili na oddział chirurgii toruńskiego szpitala. Jeden miał złamaną nogę, a drugi kontuzję ręki.

Patrol przyjechał do ich domu, w którym przebywał Sławomir Sz. z czworgiem pozostałych dzieci; stwierdzili, że mężczyzna jest kompletnie pijany. W wydychanym powietrzu miał 2,4 promila alkoholu; trzeźwiał w policyjnej izbie zatrzymań.

Dzieci - jak poinformował Tomaszewski - zostały zabrane na obserwację do włocławskiego szpitala. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miały być zaniedbane i bardzo głodne.

