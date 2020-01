Trudne warunki dla turystów w Tatrach. Szlaki pokryte lodem

Jak powiedział ratownik dyżurny TOPR, Tatry przykrywa gęsta mgła ograniczająca widzialność i utrudniająca orientację w terenie. Dodał on, że wczorajsze dwa wypadki śmiertelne na Rysach i na Granatach pokazały, że nawet posiadanie sprzętu zimowego, jak raki czy czekan, i umiejętność posługiwania się tym sprzętem, nie zabezpieczy w stu procentach przed wypadkiem.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że w wyższych partiach gór pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana, a śnieg zalegający na szlakach zmrożony i twardy. Miejscami na grani śnieg jest całkowicie wywiany i wystają tam kamienie.

W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

Pogoda na jutro

W poniedziałek zachmurzenie duże, na północy i w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i w centrum słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu lub deszczu. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 1 st. C w Kotlinie Kłodzkiej do 5 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich Karpat od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Pod wieczór nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podkarpaciu słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu kraju lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -3 st. C na południu, około -1 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od -8 st. C do -4 st. C, ale w kotlinach karpackich możliwy spadek temperatury do -10 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny, na wschodzie i północy porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda na wtorek

We wtorek na północy i wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam słabe opady deszczu. Miejscami w Bieszczadach możliwe słabe opady śniegu. Rano lokalnie na południu kraju zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Podhalu, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Półwyspie Helskim; w obszarach podgórskich Karpat około -1 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w Sudetach dość silny i silny, na wschodzie i północy porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Nad morzem wiatr w porywach do 80 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h.

las/ PAP