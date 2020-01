Ekologiczna niedziela w Rzymie. W mieście obowiązuje zakaz ruchu samochodów

Zgodnie z rozporządzeniem władz stolicy Włoch zakaz ruchu obowiązuje w godzinach od 7.30 do 12.30 i między 16.30 a 20.30.



Za jego złamanie można otrzymać mandat w wysokości od 163 do 658 euro. Kierowcom, którzy już wcześniej zostali ukarani za naruszenie takiego rozporządzenia, grozi odebranie prawa jazdy na okres od 15 do 30 dni.



Jak się zauważa, stanu jakości powietrza w Wiecznym Mieście nie poprawił czterodniowy zakaz ruchu wszystkich samochodów z silnikami diesla, także tych najnowszej generacji. W 11 z 13 punktów kontroli stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłów zawieszonych Pm10.



To pierwsza w tym roku ekologiczna niedziela w Rzymie. Następne zapowiedziano na 9 i 23 lutego oraz na 29 marca.

dk/ PAP