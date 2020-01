"Demokraci naruszyli konstytucję". Prawnicy Trumpa o wniosku o impeachment

Zespół prawny prezydenta USA Donalda Trumpa przed rozpoczynającym się we wtorek senackim procesem w sprawie usunięcia obecnego prezydenta z urzędu stwierdził, iż dwa punkty oskarżenia sformułowane we wniosku demokratów naruszają konstytucję Stanów Zjednoczonych. Prawnicy prezydenta domagają się odrzucenia wniosku o impeaczment.



Inicjatywa demokratów jest, ich zdaniem, niebezpiecznym atakiem na prawo narodu amerykańskiego do swobodnego wyboru prezydenta- "Jest to bezczelna i niezgodna z prawem próba obalenia wyników wyborów w 2016 r. i ingerowania w wybory w 2020 r."

Prezydent postawiony w stan oskarżenia



W grudniu 2019 roku Izba przegłosowała dwa artykuły impeachmentu Trumpa, zarzucając mu nadużycie władzy i utrudnianie pracy Kongresu. Tym samym prezydent został postawiony w stan oskarżenia.



Zgodnie z amerykańskim prawem po przesłaniu artykułów impeachmentu do Senatu izba wyższa działa jako sąd przysięgłych w procesie parlamentarnym prezydenta i decyduje, czy usunąć go z urzędu, czy uniewinnić.

Przywódca większości republikańskiej w Senacie Mitch McConnell podkreślił, że jest przygotowany na szybkie zakończenie procedury impeachmentu, której efektem będzie kolejne zwycięstwo Donalda Trumpa.



Republikanie zapowiadają , że proces zakończy się w dwa tygodnie.

dk/ PAP