USA: Izba Reprezentantów przekazała artykuły impeachmentu do Senatu

Siedmiu tzw. menedżerów procesu parlamentarnego, którzy pełnić będą rolę prokuratorów, w swego rodzaju procesji dostarczyło akt oskarżania do izby wyższej Kongresu USA.

Wcześniej w środę Izba Reprezentantów zagłosowała za przesłaniem dwóch artykułów impeachmentu prezydenta Trumpa do Senatu. Za takim formalnym krokiem opowiedziało się 228 kongresmenów, przeciwnych było 193. Po głosowaniu demokratyczna przewodnicząca Izby Nancy Pelosi podpisała akt oskarżenia prezydenta Trumpa.

"Dziś tworzymy historię" - powiedziała Pelosi.

"Mr. President, I have been directed by the House of Representatives to inform the Senate the House has passed H.Res.798, a resolution appointing and authorizing managers for the impeachment trial of Donald John Trump, president of the United States." https://t.co/QO9YjaLGSB pic.twitter.com/MeqOaLjoZg