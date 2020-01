Blue Monday. 20 stycznia "najbardziej depresyjnym dniem w roku"

To nie przypadek, że Blue Monday - najbardziej depresyjny dzień w roku - przypada w trzeci poniedziałek stycznia. Choć zostało to "obliczone" na podstawie matematycznego wzoru większość naukowców uznaje to za pseudonaukę. Meteorolodzy ostrzegają jednak przed wyjątkowo wysokim ciśnieniem i zwracają uwagę na to, że czeka nas pochmurny dzień.