"Nie damy się zastraszyć bredniom, które płyną za wschodniej granicy"

Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w "Karczmie Piwnej" Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".

W swoim wystąpieniu premier wskazał na nowe priorytety, cztery wyścigi jak je nazwał. Jako pierwszy wymienił wyścig gospodarczy, a jako drugi - wyścig o wartości.

ZOBACZ: Putin: zamkniemy "ohydne usta" tym, którzy próbują przeinaczyć historię

"Wyścig o wartości, wyścig o pamięć"

- Drugi wyścig to wyścig o wartości. Tutaj dbamy o wartości arcypolskie, jak rodzina, jak wiara, jak prawo, prawo równe dla wszystkich; równe dla wszystkich to jest praworządność" - mówił. "Drodzy sędziowie, drodzy prawnicy, to jest dopiero praworządność, i to są nasze wartości - wskazał Morawiecki.

Trzeci wyścig to - jak wymienił - wyścig o pamięć. - Dziś jesteśmy manipulowani, jesteśmy atakowani przez najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. Mówimy temu stanowcze nie. Będziemy na całym świecie walczyć o dobre imię Polski, bo to nie tylko walka o przeszłość, o pamięć - podkreślił.

ZOBACZ: Premier: wydawało mi się, że świat z Orwella skończył się wraz z upadkiem komunizmu

Szef rządu wskazał, że kto nie szanuje swoich przodków, swoich bohaterów, ten nie szanuje siebie dzisiaj i nie ma prawa do przyszłości. - Nie ma prawa do dobrej przyszłości. Dlatego nie damy się zastraszyć, nie damy się sprowokować różnym kłamstwom i bredniom, które płyną zza wschodniej granicy. My pierwsi, nasi przodkowie stawili czoła niemieckiej i sowieckiej barbarzyńskiej zarazie - powiedział.

"Jestem przekonany, że zwyciężmy tę walkę"

Czwarty wyścig - według premiera - to wyścig o ducha polskiego - "może najważniejszy, najmniej uchwytny, najmniej materialny". - I tu dziękuję raz jeszcze wszystkim ludziom Solidarności, bo to wasza wielka sprawa, wasze wartości, które przenieśliście przez te 40 lat, jednocześnie ciągnąc te wartości z przeszłości: Armii Krajowej, naszych bohaterów. To one są fundamentem walki o ducha polskiego narodu - mówił Morawiecki.

- Jestem przekonany, że tę walkę zwyciężymy, bo Polska będzie taka, jacy będą Polacy. Ale również my będziemy ukształtowani przez Rzeczpospolitą w przyszłości. Dlatego trzeba walczyć o patriotyzm, o prawdę, o wolność, i o sprawiedliwość - podkreślił.

Premier przyznał, że "te wielkie wartości Solidarności" to najczęstszy temat jego rozmów z prezydentem. - Pan prezydent Andrzej Duda jest, można tak powiedzieć, dzieckiem i spadkobiercą Solidarności. Dzięki niemu mamy dzisiaj tę lepszą Polskę, którą wywalczyliśmy w ostatnich czterech latach. Dziękujemy panie prezydencie - zwrócił się do Andrzeja Dudy.

WIDEO - "Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy". Komentarze po wpisie byłego premiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP