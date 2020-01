Zatrzymanie jednego z przywódców ISIS. Nie zmieścił się do radiowozu [ZDJĘCIA Z AKCJI]

Mufti został wyciągnięty ze swojej kryjówki podczas czwartkowego nalotu przez członków elitarnego irackiego zespołu SWAT.



Jak pisze "The Jerusalem Post", to jedno z najważniejszych zatrzymań ostatnich miesięcy.

ISIS mufti (their top religious authority for issuing religious rulings) Shifa al-Nima is arrested (yes, this is actually how large he was). He was so overweight, maybe from remaining sedantry in his hiding place, that he had to be taken by police in the back of a pick up truck pic.twitter.com/qbmQO1s5cr — أبو عمّار (@MaajidNawaz) January 17, 2020



Na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach widać, że mężczyzna jest tak duży, że nie zmieścił się do radiowozu. Do aresztu jechał więc na pace pick-upa, między karabinem maszynowym a klapą.

"Większość religijnych uzasadnień zniewolenia, gwałtów, tortur, czystek etnicznych i masakrowania Irakijczyków, Syryjczyków i innych dostarczanych ISIS pochodzi od tej nikczemnej bestii, która nawet nie może stanąć na własnych nogach" - napisał na Twitterze Maajid Nawaz, brytyjski aktywista.

He was arrested by Iraqi Nineva SWAT police in the Mosul District of Iraq. Most religious justifications provided to ISIS for enslaving, raping, torturing, ethnic cleansing & massacring Iraqis, Syrians & others are from this paltry beast who can’t even stand on his own two legs — أبو عمّار (@MaajidNawaz) January 17, 2020

"To, że jest tak otyły, unieruchomiony i upokorzony, to kolejny cios dla głupców z Państwa Islamskiego, którzy myśleli, że Bóg jest z nimi. Nie lekceważcie psychologicznego ciosu, jakim jest dla Państwa Islamskiego widok aresztowania tego potwora. Obżarstwo nie jest mile widziane przez dżihadystów" - napisał Nawaz.

ZOBACZ: Zatrzymano zastępcę "ministra wojny" Państwa Islamskiego. Był na Ukrainie



Jak zauważa "The Jerusalem Post", Irak kontynuował walkę z Państwem Islamskim, mimo niedawnych napięć między USA i Iranem, które rozegrały się w tym kraju.

فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة يتمكن من القاء القبض على "مسؤول فيما يعرف بالشرعية ومفتي داعش المعروف ( شفاء النعمة ) المكنى ( ابو عبد الباري )... pic.twitter.com/9Htt1HT73s — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 16, 2020



Zatrzymany mufti "uważany jest za jednego z czołowych przywódców ISIS i był odpowiedzialny za wydawanie fatw (opinii wysokiego uczonego-teologa muzułmańskiego - red.), które doprowadziły do morderstwa uczonych i duchownych" - podała iracka policja.

ISIS Mufti Shifa al-Nima has been arrested. He was one of the main figures to order the butchering, executions, enslavement, rape, kidnapping and sale of non-Muslims and Muslims that opposed ISIS. He couldn’t fit in a police car, so they carried him in a pickup truck. pic.twitter.com/cSyl68Znx3 — Imam of Peace (@Imamofpeace) January 17, 2020



To on miał wydać fatwę, by zbombardować grób proroka Yunusa w Mosulu, starożytnym miejscu kultury. Według relacji mieszkańców Mosulu, mufti miał był też zwolennikiem niszczenia dziedzictwa regionu.

Wojsko USA ogłosiło w środę wieczorem, że wznowiło wspólne operacje z siłami irackimi przeciwko Państwu Islamskiemu po zawieszeniu operacji w wyniku napięć między USA i Iranem.

