Zamiast parkingu... drzewa. IKEA stawia na ekologię

Szwedzka sieć marketów meblowych chce, by ten wiedeński nie służył wyłącznie zakupom. Docelowo ma stać się punktem spotkań dla całej dzielnicy. Na kilku piętrach budynku znajdzie się miejsce na odpoczynek, rekreację i czerpanie inspiracji z nowocześnie zaaranżowanych wnętrz.

Całość będzie dedykowana pieszym, rowerzystom i użytkownikom komunikacji miejskiej. Zamiast parkingu, firma chce poszerzyć strefę rozrywki, gastronomii, a także zadbać o dostateczną liczbę drzew.

W trosce o mieszkańców

Budowa marketu ruszyła 7 stycznia. Po jej zakończeniu, IKEA sfinansuje teren rekreacyjny mający przyciągnąć okolicznych mieszkańców. Szwedzka sieć zobowiązała się również do poszerzenia przylegających do obiektu chodników. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Brak magazynu meblowego nie przeszkodzi w zakupie wymarzonego łóżka. Większe przedmioty będą dostarczane do domów klientów z centrum logistycznego IKEA w Strebersdorf.

