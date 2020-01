Był w mieszkaniu oddalonym o 3 km od miejsca eksplozji w fabryce. Zginął na miejscu

Eksplozja w zakładzie w miejscowości La Canonja koło Tarragony (północno-wschodnia Hiszpania) nastąpiła we wtorek wieczorem w stosunkowo nowej części fabryki, oddanej do użytku w 2017 r. Wybuchł zbiornik z tlenkiem etylenu.

Słup ognia oraz dymu wysoki na kilkadziesiąt metrów



Przez kilka godzin po wypadku nad zakładem unosił się wysoki na kilkadziesiąt metrów słup ognia oraz dymu.

W akcji ratowniczej wzięło udział 20 jednostek straży pożarnej. Rozpoczęto też poszukiwania zaginionego pracownika, którego ciało wydobyto z miejsca wybuchu dopiero w środę rano.



Zmarł również inny z pracowników zakładu, który trafił do szpitala Vall d'Hebron w Barcelonie. Jego stan od początku określany był jako krytyczny, miał poparzone 90 proc. ciała.

Ważąca 800 km kopuła wpadła do mieszkania



Śmierć w wyniku wybuchu poniósł również mieszkaniec tarragońskiego osiedla Torreforta, oddalonego od zakładu petrochemicznego o 3 km. Świadkowie twierdzą, że ważący około 800 kilogramów element - o wymiarach 1,65x1,2 metra - wpadł przez okno do mieszkania na trzecim piętrze. Jego 59-letni właściciel zginął na miejscu.



W szpitalach w stanie ciężkim wciąż przebywa siedmiu innych pracowników fabryki specjalizującej się w produkcji tlenku etylenu, łatwopalnego gazu z grupy cyklicznych eterów.

