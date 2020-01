Hiszpania: zmarła trzecia ofiara wybuchu w zakładzie petrochemicznym koło Tarragony

Z informacji władz szpitala Vall d'Hebron w Barcelonie, gdzie po wypadku przetransportowano pracownika zakładu petrochemicznego, wynika, że jego stan od początku określany był jako krytyczny. Ofiara miała poparzone 90 proc. ciała.

W szpitalach w stanie ciężkim wciąż przebywa siedmiu innych pracowników fabryki specjalizującej się w produkcji tlenku etylenu, łatwopalnego gazu z grupy cyklicznych eterów.

Eksplozja w zakładzie nastąpiła w stosunkowo nowej części fabryki, oddanej do użytku w 2017 r. Przez kilka godzin po wypadku nad zakładem unosił się wysoki na kilkadziesiąt metrów słup ognia oraz dymu.

