Tłumaczył, że pomaga wydostać się komuś z... pustego auta

Funkcjonariusze mieli go na oku od dłuższego czasu, 39-latek z Wrocławia został przyłapany na gorącym uczynku, gdy próbował włamać się do auta. Na pytanie, co robi przy pojeździe, odpowiedział, że chce pomóc uwolnić się osobie, która jest w środku. W samochodzie jednak nikogo nie było.