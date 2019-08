Złodziej podobny do Rossa z "Przyjaciół" skazany na 9 miesięcy więzienia

O Abdulahu Hussenim zrobiło się głośno, gdy policja z angielskiego Blackpool opublikowała jego zdjęcie z kradzieży, a internauci zauważyli, że wygląda on łudząco podobnie do znanego z serialu "Przyjaciele" aktora Davida Schwimmera. Moment sławy nie wyszedł Husseniemu na dobre. Sąd w Londynie skazał go właśnie na 9 miesięcy więzienia za kradzieże i oszustwa.