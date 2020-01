Powstaje dokument o Beastie Boys. Reżyseruje go zdobywca Oscara

Film dokumentalny zatytułowany "Bestie Boys Story" wyreżyseruje Spike Jonze, który ma na swoim koncie teledysk do jednego z największych przebojów tej grupy - "Sabotage". Jonze jest także zdobywcą Oscara za scenariusz do filmu "Ona". Był również nominowany do tej nagrody za reżyserię filmu "Być jak John Malkovich".