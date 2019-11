Eksplozja na komisariacie w Bogocie. Zginęło trzech policjant

Do wybuchu doszło także w policyjnym posterunku w miejscowości Santander de Quilichao na południowym zachodzie kraju. Tam rannych zostało 10 funcjonariuszy.



Wcześniej w piątek prezydent Kolumbii Ivan Duque wprowadził w stolicy godzinę policyjną w związku z zamieszkami, które wybuchły po czwartkowych antyrządowych protestach z udziałem ok 250 tys. osób. Godzina policyjna obowiązuje w piątek od godziny 21:00 czasu miejscowego do 6:00 w sobotę rano.



Demonstranci domagali się od prawicowego rządu Duque nawiązania dialogu z grupami pracowniczymi w celu wprowadzenia reform, zwiększenia nakładów na edukację publiczną, skutecznej ochrony praw ludności indiańskiej do życia w jej tradycyjnych siedliskach (podobnie jak w Brazylii jest ona coraz częściej atakowana przez gangi działające na zlecenie wielkich plantatorów).



Wśród postulatów uczestników protestów ważne miejsce zajmuje też żądanie poszanowania porozumienia o zawarciu w 2016 roku pokoju z lewicową partyzantkę FARC (Siły Zborojne Rewolucji Kolumbijskiej).



W starciach z policją trzy osoby zginęły a 151 odniosło rany.

WIDEO - Przebrał się za własną córkę, by uciec z więzienia. Nagranie ujawnia tożsamość handlarza narkotyków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP