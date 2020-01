Spacerowali po lesie, natrafili na martwego żubra

Leśniczy leśnictwa Borne informację o martwym żubrze otrzymał 11 stycznia. Pracownicy Nadleśnictwa Dębno niezwłocznie poinformowali o padłym żubrze służby weterynaryjne, policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, a także Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze "Żubry Zachodniopomorskie".



Teren, gdzie znaleziono padłego żubra, został zabezpieczony i objęty monitoringiem.

Wstępne oględziny nie wykazały śladów postrzału



Truchło byka przekazano do Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, aby wykonać szczegółową sekcję, a następnie utylizację. Według wstępnych oględzin nie stwierdzono śladów postrzału ani krwi.

Dziko żyjące żubry występują w Zachodniopomorskiem od lat 80. ubiegłego wieku. Ich populacja składa się z dziewięciu stad. Szacuje się, że aktualnie w całym regionie żyje około 320 osobników. W całej Polsce żyje ok. 1900 osobników.

Za zabicie żubra nawet 8 lat więzienia

We wrześniu 2019 r. głośno było o leśniczym z Nadleśnictwa Łobez, który usłyszał zarzut zabicia chronionego żubra i pozyskania jego mięsa. Zabitego wówczas w okolicach Bonina (Zachodniopomorskie) żubra znalazł grzybiarz. Byk padł po postrzale z broni myśliwskiej. Pocisk rozerwał zwierzęciu serce.

Żubr (Bison bonasus) w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Za jego zabicie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a jeśli w tym celu użyta była nielegalna broń - to nawet do 8 lat więzienia.

grz/ polsatnews.pl