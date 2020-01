Wypadek modelki w Moskwie - pęknięta miednica, połamane żebra. W tle wnuk ikony rosyjskiego kina

Szczegóły zdarzenia, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, opisują zarówno rosyjskie media, jak i brytyjski portal "The Sun". W obu przekazach pada informacja, że Puntus, która współpracowała m.in. z magazynem "Vogue" została odnaleziona ok. godz. 4 rano przez mężczyznę sprzątającego ulice.

Różne wersje jednego zdarzenia

21-latka - zdaniem mediów rosyjskich - najprawdopodobniej wypadła z balkonu mieszkania należącego do jej partnera, 20-letniego Andreia Bakowa. Lekarz Konstantin Ternowoj w rozmowie ze stacją telewizyjną "Piatyj kanał" uważa, że obrażenia, których doznała Puntus są charakterystyczne dla upadku z 3. lub 4. piętra.

Jednak dziennik "The Sun" nie wyklucza, że kobieta została pobita.

Brytyjski tabloid powołując się na relację przyjaciółki modelki informuje, że pracownik służb miejskich usłyszał płacz dobiegający z pobliskich zarośli. Gdy podszedł bliżej, miał ujrzeć na wpół rozebraną Puntus.

Z kolei media rosyjskie, które również dotarły do mężczyzny, twierdzą, że kobieta siedziała na chodniku przed blokiem w domowym obuwiu.

W obu wersjach kobieta nie mogła jednak opowiedzieć śledczym, co dokładnie się stało. Poszkodowana miała bowiem doznać poważnego urazu głowy. Puntus przeszła dwie operacje i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jej stan określany jest jako ciężki.

"Próbowali zatuszować pobicie"

Według ustaleń śledczych, do których dotarły rosyjskie media, kobieta wróciła z baru do mieszkania wraz ze swoim partnerem. Mężczyzna miał położyć się spać, natomiast Puntus prawdopodobnie wyszła na balkon, aby "zaczerpnąć świeżego powietrza". Zdaniem rosyjskich publikatorów w tym momencie kobieta prawdopodobnie przechyliła się przez barierkę i spadła na chodnik. Policja przesłuchała zarówno partnera kobiety, jak i mężczyznę, który ją znalazł.

Głos w sprawie poszkodowanej zabrała inna modelka - Alesya Kafalnikova - prywatnie przyjaciółka Puntus. To właśnie na jej relację powołuje się dziennik "The Sun". Kobieta twierdzi, że 21-latka wcześniej brała udział w przyjęciu, w którym uczestniczyło wiele "ważnych" osób.

"Ksenia została znaleziona w krzakach, a nie przy bloku, gdzie podobno miała spaść. Wygląda na to, że ktoś próbuje zatuszować pobicie. Rodzice osób, które się z nią bawiły zrobią wszystko, co w ich mocy, by ukryć prawdę" - napisała modelka w mediach społecznościowych.

"The Sun" przypomina, że partner kobiety, 20-letni Andrei Bakow to wnuk 74-letniego aktora i reżysera Nikity Michałkowa znanego m.in. z filmów "Persona non grata" i nagrodzonego Oscarem "Spaleni Słońcem". Reżyser mocno popiera prezydenturę Władimira Putina.

