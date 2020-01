Zwłoki małżeństwa w aucie. "Żadnych awantur, alkoholu, problemów"

W sobotę późnym wieczorem jeden z mieszkańców wsi Szynych (woj. kujawsko-pomorskie) zauważył w polu mercedesa z zapalonymi światłami awaryjnymi. Okazało się, że w aucie i obok niego znajdują się zwłoki 50-letniego mężczyzny i 36-letniej kobiety.



Wezwana na miejsce policja zabezpieczyła ślady, w tym nóż. Na ciałach ofiar są widoczne ślady jego użycia.

W sylwestra 36-latka założyła rodzinie Niebieską Kartę. Małżeństwo osierociło troje dzieci.



- Wersja przez nas przyjmowana, jedna z wielu, która mówi o samobójstwie rozszerzonym wskazuje na podział ról taki, że mężczyzna najpierw dokonał zabójstwa żony, a później samobójstwa - mówi Agnieszka Reniecka, prokurator rejonowy w Grudziądzu.

"Nie damy im zginąć"



W poniedziałek przed południem rozpoczęła się sekcja zwłok małżeństwa.



Mieszkańcy wsi są w szoku. Jak mówią, po tej tragedii rany trzeba będzie leczyć latami. Teraz wszyscy myślą o dzieciach.



- Nie powinno być coś takiego. Ludzie się rozchodzą, ale żyją dalej - podkreśla jeden z mieszkańców. - To była moja bratanica. Dzieciom nie damy zginąć na pewno - dodał.

Wójt gminy Grudziądz zapewnia, że dzieci i najbliżsi małżeństwa mogą liczyć na pomoc prawną, psychologiczną i finansową.

- Nie chce mi się wierzyć w to, co się wydarzyło. To wspaniała rodzina. Ludzie, którzy pomagali przy różnego rodzaju uroczystościach. Kolega ochotnik OSP, koleżanka, która piekła ciasta, wspaniała, uśmiechnięta osoba. Nie dociera to do nas jeszcze - mówi Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz



Osierocone dzieci są pod opieką babci.

