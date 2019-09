Trzy ofiary, jedna osoba ranna. Strzały w domu w Holandii [WIDEO]

Do zdarzenia doszło około godz. 18:30 w domu przy ul. Heimerstein. Okoliczni mieszkańcy słyszeli wiele strzałów w jednym z budynków, na miejsce wezwane zostały służby.

Bij een schietincident op de #heimerstein in #Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Wij zijn met veel mensen aanwezig en onderzoeken wat er gebeurt is — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

Policja w Rotterdamie poinformowała na Twitterze, że bada incydent z użyciem broni.

Ok. godz. 19:25 poważnie ranna osoba została przewieziona do szpitala. Jak informują lokalne media, na miejscu są co najmniej cztery karetki, straż pożarna i policja, w tym dwa policyjne helikoptery.

jm/luq/ zhzactueel.nl