Nowe miasto na mapie Polski. Prezydent na uroczystościach w Lututowie

- Jesteście polskimi patriotami z pokolenia na pokolenie; to miasto i ci ludzie nigdy nie wyrzekli się polskości, swojej tradycji, zawsze pamiętali skąd są i kim są - mówił prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podczas uroczystości nadania praw miejskich miejscowości Lututów (Łódzkie).

Podczas wystąpienia prezydent wskazywał, że Lututów po raz pierwszy otrzymał prawa miejskie w roku 1405 lub 1406. Jak podkreślił Andrzej Duda decyzją władz carskich w 1870 r. utracił je z powodu postawy mieszkańców Lututowa.

"Ci ludzie nigdy nie wyrzekli się polskości"

- Wiązało się z tym, że mieszkańcy tej ziemi byli powstańcami styczniowymi, byli z powstańcami styczniowymi, wspierali ich i twardo stawiali opór rusycyzacji i stawiali opór rosyjskiemu wtedy najeźdźcy (...) to właśnie za to, za ten opór, za pamięć tej bitwy, który w 1863 roku tutaj miała miejsce, w której poległo ponad 60 powstańców styczniowych - mówił prezydent.

Jak dodał, przechowywanie pamięci o tych ofiarach "znamionuje społeczność tego miasta i pokazuje kim państwo jesteście". - Że jesteście Polakami, że jesteście polskimi patriotami z pokolenia na pokolenie, że to miasto i ci ludzie nigdy nie wyrzekli się polskości, swojej tradycji, zawsze pamiętali skąd są i kim są - oświadczył Duda.



Prezydent dziękował mieszkańcom miasta, za kultywowanie "tych wszystkich tak ważnych tutaj patriotycznych tradycji". - Dziękuję za pamięć o powstańcach styczniowych, o bohaterach tej ziemi, o bohaterach tamtej bitwy. Ale dziękuję także za pamięć o tych, którzy za Polskę oddali życie, pomordowani w Katyniu - mówił prezydent.

Mniej niż tysiąc miast w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z lipca 2019 roku status miasta od 1 stycznia 2020 r. oprócz Lututowa uzyskały: Piątek w powiecie łęczyckim w woj. łódzkim, Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim w woj. mazowieckim i Klimontów w powiecie sandomierskim w woj. świętokrzyskim.



Wszystkie cztery miejscowości utraciły status miasta w XIX wieku w związku z represjami carskimi związanymi z powstaniem styczniowym.

By miejscowość mogła stać się miastem m.in. musi zyskać pozytywną opinię od wojewody oraz 2/3 jej mieszkańców musi posiadać zatrudnienie poza sektorem rolniczym.

- Na wniosek Rady Gminy podejmowana jest procedura, która najpierw jest u wojewody, później w MSWiA, a do końca lipca decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Ministrów. Co roku takie wnioski są składane i większość z tych wniosków zazwyczaj uzyskuje rekomendację rządu do tego, żeby miejscowość uzyskała status miasta – mówił sekretarz stanu w MSWIA Paweł Szefernaker, gdy 30 grudnia wręczał wójtom miejscowości akty nadania statusu miasta.

1 stycznia 2019 r. liczbę miast w Polsce do 940 powiększyło dziesięć miejscowości, którym nadano taki status. Od 2020 r. jest ich 944.

